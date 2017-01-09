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Обама рассказал о своей недооценке степени влияния кибератак на США
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Обама рассказал о своей недооценке степени влияния кибератак на США

Новости
10:17, 9 января
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Президент США Барак Обама рассказал, что недооценил степень влияния хакерских атак и дезинформации на «открытые» процессы в стране. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC. 

DepositPhotos 

«Я недооценил степень влияния в новом информационном веке, в котором возможно, чтобы дезинформация, кибератаки и прочее имеют воздействие на наше открытое общество и наши открытые системы, чтобы вмешаться в наши демократические практики», — заявил Обама.

Он добавил, что если США «не будут бдительны, то иностранные государства смогут воздействовать на политические дебаты в США способами, которые не были доступны десять, 20, 30 лет назад».

Также Обама выразил обеспокоенность тем, что многие политики-республиканцы в США заявляют о своей симпатии российскому президенту Владимиру Путину. «Этого не должно быть», — заявил Обама.

«Путин приказал начать кампанию по вмешательству в выборы»: главное из доклада спецслужб США о кибератаках

Ранее вице-президент Джо Байден заявил, что у спецслужб США нет доказательств того, что Россия пыталась устроить непосредственные фальсификации на выборах. При этом, по словам Байдена, есть четкие свидетельства, что Россия пыталась вмешать в избирательную кампанию.

6 января спецслужбы США опубликовали открытую часть доклада, в котором утвержается, что Россия вмешивалась в выборы в США с помощью хакерских атак. В докладе утверждается, что Путин «приказал» начать кампанию по вмешательству в выборы.

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