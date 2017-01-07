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Обама заявил о вмешательстве России в выборы после публикации доклада разведки США
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Обама заявил о вмешательстве России в выборы после публикации доклада разведки США

Новости
09:40, 7 января
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Президент США Барак Обама заявил, что Россия «хотела вмешаться и вмешалась» в американские выборы. Такое заявление он сделала в интервью каналу ABC после публикации доклада американской разведки, посвященного хакерским атакам на Демпартию.

 

Reuters

«Я думаю, что правда заключается в том, что Россия хотела вмешаться и вмешалась [в выборы в США]», — заявил Барак Обама. Полная версия его интервью должна быть опубликована в воскресенье, 8 января.

Обама также заявил, что его волнует, что некоторые республиканцы, эксперты и комментаторы на телевидении, «судя по всему, больше уверены во Владимире Путине, чем в американцах, только потому что эти американцы демократы». «Так быть не должно», — подчеркнул президент США.

На вопрос журналиста ABC, касается ли это избранного президента Дональда Трампа, Обама ответил: «Нам нужно напоминать себе, что мы в одной команде. Владимир Путин в эту команду не входит».

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Накануне в США опубликовали открытую часть доклада, посвященную возможному вмешательству России в выборы с помощью хакерских атак. В документе утверждается, что кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу «приказал» начать Владимир Путин.

Авторы доклада сочли, что целью России была дискредитация кандидата от Демпартии Хиллари Клинтон. В документе отмечается, что Путин публично обвинял экс-госсекретаря США в подстрекательстве к массовым протестам против его режима в конце 2011-го и начале 2012 года». В разведке также считают, что президент России стремился «подорвать веру народа в американскую демократию».

В докладе также говорится, что Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба России использовала хакера Guccifer 2.0, сайты DCLeaks.com и WikiLeaks, чтобы публично распространить украденные в ходе кибератак данные.

Власти России неоднократно отрицали какую-либо причастность к атакам, в результате которых была украдена переписка демократов. Владимир Путин при этом несколько раз заявлял, что, обвиняя Москву в причастности к атакам, Вашингтон стремится отвлечь внимание от содержания данных, которые обнародовали хакеры.

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