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Обама пообещал ввести новые ограничения в отношении России

Новости
23:24, 29 декабря
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Президент США Барак Обама заявил, что Вашингтон продолжит вводить ограничения в отношении России в связи с хакерскими атаками. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

«Эти инициативы — не весь наш ответ на агрессивные действия России. Мы продолжим предпринимать различные действия в тех местах и в то время, когда посчитаем необходимым. О некоторых мерах не будет объявлено публично», — заявил президент.

Обама отметил, что США вместе с союзниками по всему миру должны работать над тем, чтобы «противостоять попыткам России подорвать устоявшиеся международные нормы поведения».

По его словам, введение санкций в отношении России за хакерские атаки является необходимым и разумным ответом.

«Эти действия последовали за неоднократными частными и публичными предупреждениями, которые мы адресовали российскому правительству, и являются необходимым и адекватным ответом на усилия по нанесению ущерба американским интересам в нарушении существующих международных норм поведения», — сказал Обама.

Ранее США ввели санкции в отношении России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву. В санкционный список попали шесть человек и пять ведомств, в том числе Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Главное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ). 

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