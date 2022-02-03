NYT: США обвинят Россию в планах использовать фальшивое видео с жертвами в Донбассе как повод для вторжения в Украину

Россия планирует использовать фальшивое видео с жертвами среди мирного населения в Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину, сообщают The Washington Post и The New York Times . По их данным, такой план рассекретила американская разведка.

Обновление в 22:50. Позже заместитель советника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер и официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявили, что у них есть доказательства того, что у Москвы есть план подготовить фейковое видео в качестве предлога для вторжения в Украину. «Мы не знаем точно, по какому пути они собираются идти, но знаем, что это один из вариантов», — скачал Файнер.

По данным NYT, план заключается в инсценировке и съемке нападения украинских военных либо на территорию России, либо на русскоязычное население на востоке Украины. Съемка должна была быть тщательно продумана — на видео нужно было показать кадры разрушений, трупы, фальшивую украинскую военную технику, беспилотники турецкого производства, которые использует украинская армия, и актеров, играющих русскоязычных скорбящих.

Согласно плану, видео планировалось распространить, чтобы обвинить Украину в геноциде и создать возмущение в обществе, которое приведет к тому, что лидеры сепаратистов в Донбассе призовут Россию вмешаться в ситуацию.

По данным The Washington Post, жертвы могли быть реальными — окончательного решения об этом не принято. Источники газеты также рассказали, что этот план российских спецслужб находится на завершающей стадии подготовки.

Как пишет The New York Times, США планируют объявить о наличии такого плана публично — и надеются, что это его сорвет.

В середине января Белый дом объявил о подготовке Россией провокации для вторжения в Украину. Для этого, по данным США, Россия планировала провести операцию под «чужим флагом».

В Кремле неоднократно отрицали планы по вторжению в Украину.