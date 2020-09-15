NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию после выздоровления

Политик Алексей Навальный планирует вернуться в Россию, как только выздоровеет. Об этом оппозиционер сказал немецкому прокурору, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Германии.

Фото: Денис Каминев для RTVI

«Он не планирует эмигрировать в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и продолжить свое дело», — сказал собеседник газеты.

По его словам, Навальный «полностью осознает свое состояние, что произошло и где он находится». В разговоре с немецким прокурором он выступил против сотрудничества с российскими властями, которые предложили Германии провести совместное расследование случившегося.

14 сентября берлинская клиника «Шарите», где проходит лечение Навальный, выпустила заявление, в котором сообщила, что состояние российского оппозиционера продолжает улучшаться, его отключили от аппарата ИВЛ. Медики рассказали, что Навальный может на короткое время вставать с больничной койки.

Алексею Навальному стало плохо в самолете из Томска в Москву 20 августа. В течение двух дней он находился в омской больнице, врачи которой утверждали, что политик впал в кому из-за нарушения обмена вещества и повышенного сахара. Затем Навального перевезли на лечение в Германию. Вскоре немецкие власти заявили, что Навального отравили. Врачи обнаружили в его организме следы нервно-паралитического вещества из группы «Новичок».

7 сентября политика вывели из комы.