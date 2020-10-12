NYT: Трамп хотел появиться на публике в майке с Суперменом после выписки из больницы

Президент США Дональд Трамп хотел надеть майку с изображением Супермена для появления на публике после выписки из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера, где он проходил лечение от коронавируса. Об этом сообщает газета The New York Times.

Фото: Белый дом

По словам источников издания, на прошлой неделе Трамп, находясь в больнице, обсуждал по телефону, как появиться на публике после выздоровления. Президент хотел, выйдя из госпиталя, притвориться сначала обессиленным, а затем расстегнуть рубашку, под которой будет надета футболка с изображением Супермена. В итоге он отказался от этой идеи.

Трампа выписали из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера 5 октября. Он проходил лечение от коронавируса в течение трех дней. Как пишет Independent, Трамп вышел из парадной двери больницы, показал характерный жест с поднятым вверх пальцем, после чего сел в машину.

10 октября Трамп возобновил предвыборную кампанию и выступил перед своими сторонниками с балкона Белого дома. Выступление продлилось 18 минут вместо запланированных 30, отмечает NYT. Президент сказал, что чувствует себя отлично и готов возобновить массовые мероприятия.