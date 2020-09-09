NYT: бывший сотрудник разведки США рассказал о приказе преуменьшать в отчетах вмешательство России в выборы

Высокопоставленные должностные лица из Министерства внутренней безопасности США приказали своим аналитикам при составлении разведывательных отчетов преуменьшать некоторые проблемы, к примеру, вмешательство России в президентские выборы. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на жалобу бывшего первого заместителя начальника отдела разведки и анализа ведомства Брайана Мерфи.

В своем заявлении он написал, что исполняющий обязанности секретаря департамента Чад Ф. Вольф дал ему указание прекратить подготовку оценок вмешательства России. Другой чиновник, Кеннет Т. Куччинелли II, приказал ему изменить оценки разведки, сделав проблему белого супрематизма «менее серьезной» и включив в отчет информацию об агрессивных «левых» группах.

Когда Мерфи доложил об этом вышестоящему руководству, в отношении него были приняты «ответные меры», сказано в его жалобе. Его отстранили от должности в августе 2020 года, после того, как он собрал разведывательный отчет о протестующих и журналистах в Портленде, откуда начались национальные протесты против полицейского насилия, спровоцированные убийством Джорджа Флойда.

Власти США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы. Это касается как прошедших президентских выборов в 2016 году, так и будущих, которые пройдут в ноябре 2020 года. Российские власти отвергали какие-либо обвинения. Подобные утверждения «не имеют ничего общего с правдой», говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.