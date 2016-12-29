Новым владельцем клуба «Анжи» стал Осман Кадиев

Новым владельцем махачкалинского «Анжи» стал Осман Кадиев, говорится с заявлении футбольного клуба.

Соглашение о передаче прав на клуб было заключено 26 декабря.

«Новый владелец Осман Кадиев принял под свой контроль клуб и выразил готовность развивать его и потенциал футболистов из Дагестана, который не мог быть полностью раскрыт в предыдущих форматах работы „Анжи“», — сообщает клуб.

«Задача, которую видит Осман Кадиев, приобретая клуб, — поднять уровень дагестанского футбола», — отмечается в заявлении.

Там же говорится, что «задача, которую видит Осман Кадиев, приобретая клуб, — поднять уровень дагестанского футбола»

Накануне «Анжи», владельцем которого был с 2011 года был Сулейман Керимов, сообщил о том, что вынужден продать несколько ведущих игроков «по ряду объективных причин, в том числе, финансового характера».

Сейчас «Анжи» выступает в российской премьер-лиге, занимая в ней 11 место.