В России выявили более 13 тысяч новых случаев COVID-19 второй день подряд
В России выявили 13 592 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе. Днем ранее сообщалось о 13 634 заболевших.
За сутки умерли 125 человек.
Большего всего новых заболевших выявлено в Москве — 4395, Санкт-Петербурге — 538, Московской области — 440, Ростовской области — 274, Нижегородской области — 271, Архангельской области — 242, Свердловской области —218, Ханты-Мансийском АО — 208, Воронежской области — 204.
Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1 312 310 человек, выздоровели — 1 024 235, умерли от COVID-19 — 22 722 человека.
В России число новых случаев COVID достигло максимума с начала пандемии. Почему людей это больше не пугает?
Фото на превью: агентство «Москва»
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