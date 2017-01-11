Новые санкции против России могут затронуть инвестиции в нефтегазовые проекты

Предложенные группой сенаторов санкции против России включают в себя ограничения на инвестиции в нефте- и газодобывающую отрасли, а также приватизацию государственных активов, сообщает The Wall Street Journal.

Законопроект о новых санкциях против России среди прочего запрещает инвестировать в нефтегазовую отрасль России 20 миллионов долларов или больше, отмечает издание. Сенаторы предлагают распространить санкции не только на граждан, постоянных жителей и компании США, но и на представителей третьих стран.

The Wall Street Journal пишет, что против подобных ограничений может выступить компания ExxonMobil, занимающаяся разработками в России. Ее бывший глава Рекс Тиллерсон был номинирован избранным президентом Дональдом Трампом на пост госсекретаря.

РИА Новости со ссылкой на текст законопроекта отмечает, что сенаторы хотят ввести ограничения на транзакции с суверенным долгом России или долгом российских госкомпаний. Также планируется ввести запрет на инвестиции размером более 10 миллионов долларов в приватизацию госкомпаний.

По данным The Wall Street Journal, законопроект помимо этого предусматривает выделение средств на противодействие российским государственным СМИ.

Сенаторы также планируют на уровне Конгресса утвердить санкции против России, ранее введенные указом президента Барака Обамы.

Ранее сообщалось, что в рамках новых мер могут быть также заморожены визы и активы людей, которые, по мнению американских властей, «участвуют в значимых мероприятиях, подрывающих кибербезопасность государственной или частной инфраструктуры и демократических институтов».

Шестого января американские спецслужбы опубликовали доклад, согласно которому Россия устроила кибератаки с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу на выборах.

29 декабря президент Барак Обама обвинил Россию в попытках повлиять на выборов США и ввел санкции в отношении несколько физических лиц, а также ГРУ и ФСБ. США также заявили о выдворении из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух загородных резиденций российского посольства.