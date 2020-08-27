Новозеландского террориста Брентона Тарранта, убившего 51 человека в мечетях, приговорили к пожизненному

Суд в Новой Зеландии приговорил к пожизненному заключению Брентона Тарранта, обвиняемого в нападениях на мечети в городе Крайстчерч, жертвами которых стал 51 человек. Об этом сообщает газета New Zealand Herald.

Это первый случай в истории Новой Зеландии вынесения пожизненного приговора.

Согласно решению суда, Таррант не сможет претендовать на досрочное освобождение.

В своем последнем слове Таррант заявил, что он не расист и не ксенофоб. Он признал, что совершил теракт, и объяснил свой поступок тем, что чувствовал себя изгнанником и хотел навредить обществу.

Брентон Таррант — гражданин Австралии, он переехал в Новую Зеландию и работал фитнес-тренером. 15 марта 2019 года он открыл стрельбу в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерч. Перед этим Таррант опубликовал в интернете манифест, в котором заявил о ненависти к мигрантам и назвал себя последователем норвежца Андерса Брейвика. В результате нападения погиб 51 человек, еще 40 получили ранения.