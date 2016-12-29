Барда Александра Новикова отпустили из-под домашнего ареста

Домашний арест музыканту заменили на обязательство явиться в суд.

Новикова подозревают в крупном мошенничестве, в результате которого он похитил деньги у пайщиков жилищного комплекса «Бухта-Квинс». Ущерб от его действий, по версии следствия, составил порядка 36 миллионов рублей. Сам Новиков свою причастность к хищениям отрицает.

По этому же делу проходит бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Его суд арестовал до 22 февраля следующего года.