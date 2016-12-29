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Барда Александра Новикова отпустили из-под домашнего ареста
Барда Александра Новикова отпустили из-под домашнего ареста. Такое решение принял Свердловский областной суд, передает «Интерфакс».
Домашний арест музыканту заменили на обязательство явиться в суд.
Новикова подозревают в крупном мошенничестве, в результате которого он похитил деньги у пайщиков жилищного комплекса «Бухта-Квинс». Ущерб от его действий, по версии следствия, составил порядка 36 миллионов рублей. Сам Новиков свою причастность к хищениям отрицает.
По этому же делу проходит бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Его суд арестовал до 22 февраля следующего года.
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