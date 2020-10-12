«Новаторский проект никогда не получит поддержку»: Антон Долин ушел из экспертного совета Фонда кино

Кинокритик Антон Долин объявил о выходе из состава экспертного совета Фонда кино, в котором состоял с 2014 года. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Фото: страница Антона Долина в фейсбуке

Долин объяснил своей уход тем, что он «перестал понимать смысл своей работы» в совете, поскольку «по-настоящему новаторский проект все равно никогда не получит поддержку».

По словам критика, большинство из членов совета голосовали за те фильмы, которые, как им казалось, будут успешны в прокате. «Иногда даже сетовали: фильм наверняка будет дрянь, но ведь деньги соберет!» — добавил Долин.

Он отметил, что в свою очередь голосовал за тех, кто был «хоть в чем-то оригинален, талантлив, художественно интересен, вне зависимости от возможного успеха». «Мне неприятно думать, что, когда перед „Союзом спасения“ или „Вратарем Галактики“ возникает титр „Фонд Кино представляет“, кто-то в зале может подумать, будто и я ответственен за финансовую поддержку этих картин. Снимаю с себя эту ответственность», — написал Долин.

Он также раскритиковал Фонд кино за «непрозрачный» механизм господдержки патриотических блокбастеров.

В пресс-службе Фонда кино выразили Долину благодарность за работу, отметив, что его мнение является авторитетным и всегда учитывалось в совете.

Ранее Долин сообщил об уходе из программы «Вечерний Ургант» после восьми лет работы. «Решение об этом принято не мной и не создателями программы», — отметил критик.