«Новая газета» выпустила короткометражку «Процесс» с Михаилом Ефремовым
На YouTube-канале «Новой газеты» опубликовали короткометражный фильм режиссера Сергея Кальварского «Процесс» с Михаилом Ефремовым. Это его последняя роль перед аварией, за которую его осудили на восемь лет лишения свободы.
Сюжет фильма строится вокруг суда, который проходит в сервисе Zoom, над участником онлайн-митинга. Судью играет Юлия Ауг.
Как рассказал режиссер фильма Сергей Кальварский, премьеру картины решили отложить из-за судебного процесса над Ефремовым.
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