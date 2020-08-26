«Новая газета»: в Мурманске учителей перед встречей с чиновниками обязали сдать тесты на COVID-19 за свой счет

Министр образования Мурманской области Анна Головина потребовала от участников областного совещания с педагогами принести справки о тесте на COVID-19, сданном не ранее, чем за три дня до мероприятия. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на соответствующую

Газета отмечает, что учителя получили это сообщение накануне совещания. Во многих муниципалитетах тесты можно сдать только один день в неделю, при этом чиновники отказались возмещать педагогам расходы на анализы.

Кроме того, пишет издание, в ходе оперативного совещания, которое прошло 17 августа, Головина заявила, что региональное Минобразования не станет проводить тотальное тестирование учителей на COVID-19 перед началом учебного года.

По данным федерального оперштаба, в Мурманской области выявили 12 496 случаев инфицирования коронавирусом, из них 68 — за последние сутки.