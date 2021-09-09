«Новая газета» рассказала о трагической случайности, которая привела к смерти главы МЧС

Глава МЧС Евгений Зиничев и режиссер Александр Мельник одновременно упали с вершины водопада Китабо-Орон, высота которого составляет 27 метров. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на источники. Ранее МЧС заявляло, что Зиничев погиб, бросившись спасать упавшего в воду Мельника.

По данным источникам, Зиничев вместе с режиссером Мельником подошли к обрыву водопада, после чего один из них оступился, потерял равновесие, а другой попытался схватить его за одежду, но сорвался с мокрых камней.

Как отмечает издание, мужчины одновременно упали с высоты 7–8-этажного дома.

Вместе с министром на водопаде находились его заместитель Андрей Гурович, руководитель аппарата Вадим Сойников и советник министра по спорту Андрей Мерзликин, утверждает издание. По словам одного из источников, о гибели Зиничева боялись сообщать в Москву. Министра и режиссера вертолетом направили в районную больницу Норильска, а с момента падения до доклада о ситуации администрации президента прошло примерно два часа.

Опрошенные изданием спасатели отметили, что на водопады реки Иркингды стоит подниматься только со снаряжением, специальной обувью и палками.

Зиничев погиб 8 сентября, ему было 55 лет. Согласно официальной версии МЧС, министр погиб, «спасая жизнь человека», при исполнении служебного долга, находясь «на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций» в Норильске. При этом РБК, «Коммерсант» и другие СМИ сообщили, что трагедия на самом деле произошла возле водопада Китабо-Орон.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «кощунственными измышлениями» альтернативные версии СМИ об обстоятельствах смерти главы МЧС. «Там версий нет, есть одна реальная версия, все остальное — это уже достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления», — сказал Песков.

По информации «Коммерсанта», Зиничев прилетел на водопад Китабо-Орон на вертолете с сопровождающими его людьми осматривать достопримечательности. Источники «Новой газеты» подтвердили, что после окончания учений вертолет привез руководство МЧС к водопаду.

Во время экскурсии Мельник поскользнулся на мокрых камнях и упал в воду. Министр попытался ему помочь и прыгнул со скалистого берега в реку Иркингду, утверждает «Коммерсант». При прыжке Зиничев получил тяжелую черепно-мозговую травму, ударившись о каменный выступ.

Фото на превью: пресс-служба Кремля