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«Новая газета» рассказала о раздаче чеченским военным брошюр по поведению в Сирии
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«Новая газета» рассказала о раздаче чеченским военным брошюр по поведению в Сирии

Новости
23:50, 12 января
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В распоряжение «Новой газеты» попали две брошюры, которые, как утверждает издание, могут свидетельствовать о подготовке к началу сухопутной операции России в Сирии. Брошюры газете передал один из бойцов чеченского батальона «Север», сейчас входящего в состав 46-й отдельной бригады оперативного назначения (ОБРОН) Национальной гвардии.

Фото: «Новая газета»

По словам источника «Новой газеты», брошюры распространяются среди военнослужащих батальона «Север». Другие военные 46-й бригады подтвердили факт их распространения. По их словам, к командировке готовят «именно чеченских военнослужащих».

Одна из брошюр называется «Визуальный переводчик (Сирийская Арабская Республика)». На обложке изображена эмблема Минобороны России, которая может свидетельствовать о подготовке брошюры служащими ведомства. Информация в ней представлена изображениями — карта Ближнего Востока, перевод и транскрипция нескольких базовых фраз с арабского языка, которые могут позволить объясняться с местным населением.

Также в брошюре изображается оружие, эмблемы, объекты транспорта и другие примеры, позволяющие наглядно определить принадлежность того или иного человека к вооруженном формированию, действующему на территории Сирии. В брошюре представлен и перечень военных чинов официальной сирийской армии с указанием числа звезд на погонах. «Это наглядное пособие — максимум иллюстраций, минимум текста — видимо, должно способствовать ориентации на местности российских военнослужащих и установлению контакта с местными военными и гражданскими лицами», — предполагает «Новая газета».

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Вторая брошюра, попавшая в распоряжение издания, представляет собой 10-страничное пособие формата А5, содержащее в основном текст. Она называется «Рекомендации военнослужащим при выполнении задач в Сирийской Арабской Республике». Ее автором, как утверждает «Новая», указана Федеральная служба войск Национальной гвардии РФ. В нескольких главах приводится краткая информация о Сирии — язык, религия, национальные праздники и традиции.

В пособии также содержатся «советы» военнослужащим о том, как нужно вести себя в этой стране и при общении с местными жителями. «Новая» приводит цитату из памятки: «В случае, если кто-то из сирийцев повел себя неадекватно, например, обсчитал, нагрубил или попытался пристать, то можно произнести слово „мухабарат“. Оно означает что-то вроде „организация государственной безопасности, разведка, полиция“. При этом упоминании местные жители обычно пугаются и затихают».

Во второй части пособия содержатся рекомендации по участникам конфликта в Сирии. Там подобно разъясняется, кто такие ополченцы, наемники и комбатанты, а также как отличить военного журналиста от шпиона, а шпиона — от агента разведки. «Новая» добавляет, что эти инструкции «весьма замысловаты». Издание отмечает, что в брошюре нет ни слова о международном терроризме, хотя именно борьба с ним заявлена в качестве цели спецоперации России в Сирии.

«Новая» добавляет, что в брошюре содержится подпись: «Отделение по РЛС 64 ОБРОН». Предположительно, это расшифровывается как «отделение по работе с личным составом 64-й отдельной бригады особого назначения». Однако такой бригады в числе войск Национальной гвардии не существует. Однако «Новая» перепроверила информацию своего источника — другие военнослужащие 46-й бригады, где служит предоставивший «Новой» брошюры военный, подтвердили, что пособия распространяются среди бойцов бригады. Также они рассказали, что их активно готовят к командировке. «Новая» предположила, что ошибка в номере бригады, указанном в брошюре, допущена намеренно. «В случае если данная брошюра попадает в публичное пространство, эта ошибка даст возможность ведомствам откреститься от нее и назвать фейком», — подчеркивает издание.

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В конце декабря 2016 года стало известно о том, что Россия ввела в сирийский Алеппо батальон военной полиции «для поддержания порядка». Военнослужащие батальона оказывают помощь местным властям и охраняют военнослужащих Центра примирения враждующих сторон, специалистов противоминного центра и персонала мобильных госпиталей и гуманитарных конвоев. Накануне Fox News сообщило об усилении военной авиагруппы России в Сирии, однако в Минобороны подобные сообщения назвали «пропагандистской уткой».

В конце декабря 2016 года «Новая газета» со ссылкой на неназванные источники сообщила, что в Чечне по поручению руководства РФ формируются два батальона по 600 человек для отправки в Сирию. Глава Чечни Рамзан Кадыров эту информацию опроверг.  

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