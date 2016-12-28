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«Новая газета» сообщила об увольнении замглавы чеченской полиции после конфликта с Кадыровым
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«Новая газета» сообщила об увольнении замглавы чеченской полиции после конфликта с Кадыровым

Новости
19:18, 28 декабря
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Первый заместитель министра внутренних дел Чечни Апти Алаудинов уходит в отставку, сообщает «Новая газета» со ссылкой на два неназванных источника. 

По словам одного из собеседников издания, от Алаудинова потребовали уйти в отставку после нападения боевиков на полицейских в Грозном 18 декабря. Глава Чечни Рамзан Кадыров воспринял это как «полный провал агентурной работы полицейских», утверждает газета.

По версии другого источника «Новой газеты», Алаудинова должен был написать заявление об отставке по собственному желанию утром 28 декабря после личного конфликта с Кадыровым. По словам собеседника, на его место рассматривается кандидатура руководителя отдела МВД по Гудермесскому району Чечни Юсупа Бейсултанова.

Кроме того, по информации издания, в отставку могут уйти «целый ряд» высокопоставленных сотрудников МВД по Чечне и начальников районных отделов полиции.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов сказал Дождю, что еще не видел публикацию и не может ее прокомментировать. Дозвониться до Алаудинова «Новой газете» не удалось, сотрудница пресс-службы МВД по Чечне, как отмечает издание, бросила трубку, а затем перестала отвечать на звонки.

Член Совета по правам человека при президенте России Игорь Каляпин неоднократно просил следственные органы возбудить уголовные дела против Алаудинова по фактам якобы имевших место пыток в Чечне.

Алаудинов по указанию Кадырова курировал восстановление Шаройского района в Чечне, в котором жил выступивший с критикой в адрес главы региона Рамазан Джалалдинов. В ноябре Джалалдинов заявил, что был вынужден бежать из своего села из-за угроз со стороны Алаудинова. По словам мужчины, замглавы МВД хотел скрыть от Кадырова информацию о восстановлении Шаройского района, которая опорочила бы его. 

Ночью 18 декабря в Грозном боевики совершили несколько нападений на полицейских в центре города. Ответсвенность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». В резульате спецоперации по поимке нападавших на полицейских были убиты семеро предполагаемых боевиков и четыре человека были задержаны.

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