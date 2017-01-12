«Новая газета» рассказала подробности трехдневной спецоперации против боевиков в Чечне

Одной из самых масштабных в России за последние годы контртеррористической операцией в Курчалоевском районе Чечни руководил лично глава республики Рамзан Кадыров. Об этом стало известно «Новой газете».

По информации издания, спецоперация началась с неудачной попытки правоохранителей задержать Узум-Хаджи Мадаева, жителя села Курчалой. В 2015 году он вышел из тюрьмы, где он отбывал 12-летний срок за участие в незаконном вооруженном формировании. Ему удалось сбежать из дома. Сотрудники правоохранительных органов не смогли его задержать. После этого, по информации «Новой», они стали задерживать всех знакомых Мадаева и тех, кто стоял на учете в местном ОВД из-за подозрений в экстремизме.

По официальным данным, во время спецоперации задержали 22 жителей сел Курчалоевского района. Список с их именами оказался в распоряжении издания. Все они — жители сел Цоци-Юрт, Гелдаган, Маиртуп и Курчалой, пишет газета. После задержания их доставили Грозный.

По данным «Новой», операция началась в селе Цоци-Юрт. Туда ввели бойцов СОБРа «Терек», провели обыски в домах и задержали 11 жителей. Блокаду села сняли в середине следующего дня, 11 января. В этот же день началась спецоперация в селе Гелдаган. Там оперативники блокировали восточную окраину села, запретив жителям покидать населенный пункт. В поле у села завязалась перестрелка, во время которой погибли трое жителей села Шали и Узум-Хаджи Мадаев. Пятого участника перестрелки удалось задержать. Впоследствии, по информации «Новой газеты», его допросил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Издание пишет, что Кадыров не имел полномочий ни для руководства спецоперацией, ни для допроса задержанного.

«Новая» отмечает, что сейчас неясно, в чем подозреваются убитые и задержанные жители Чечни. Как рассказал глава республики Рамзан Кадыров, они собирались «минировать, взрывать, убивать сотрудников, женщин, детей, мулл…», однако никаких конкретных фактов не приводили. Все они, как утверждает Кадыров, были сторонниками террористической организации «Исламское государство».

Во время спецоперации в Чечне были убиты четверо членов незаконного вооруженного формирования, погибли двое сотрудников Национальной гвардии России.