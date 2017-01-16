Носик оплатил штраф в 300 тыс. рублей по делу об экстремизме

Блогер Антон Носик выплатил штраф в размере 300 тысяч рублей, который назначил ему Пресненский суд Москвы за размещение в сети экстремисткой статьи. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

«Носик оплатил штраф в размере 300 тысяч рублей еще 23 декабря, но квитанцию об оплате направил в суд сегодня по электронной почте», — отметила Пылина.

В октябре прошлого года суд приговорил Носика к штрафу в 500 тысяч рублей за «возбуждения ненависти и вражды к группе сирийцы по национальному и территориальному признаку». Позже Мосгорсуд снизил сумму штрафа до 300 тысяч рублей.

В октябре 2015 года блогер опубликовал в своем ЖЖ пост под названием «Стереть Сирию с лица Земли», в котором одобрительно отзывался о начале российской операции в Сирии, а страну сравнивал с нацистской Германией. В ходе судебного процесса его адвокат Сергей Бадамшин утверждал, что Носик просто высказывал свое личное мнение.

Носик не признавал свою вину и утверждал, что Конституция защищает право говорить то, о чем он думает. Несмотря на рекомендации адвоката, блогер отказался удалять свой пост, из-за которого его обвинили в экстремизме.