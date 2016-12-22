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Норвегия присоединилась к бойкоту этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени

Новости
10:23, 22 декабря
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Норвегия потребовала отмены всех запланированных в России международных соревнований по биатлону. Об этом говорится в заявлении Союза биатлонистов Великобритании.

С соответствующим требованием норвежские биатлонисты обратились в Международный союз биатлонистов (IBU). Они потребовали отмены всех запланированных соревнований, в том числе этапа Кубка мира по биатлону в марте 2017 года в Тюмени, до тех пор, пока «чистота» всех допинговых процедур, которые проводятся в России, не будет подтверждена.

Помимо этого, норвежцы потребовали отстранить от соревнований российских биатлонистов, упомянутых в докладе главы независимой антидопинговой комиссии Международного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Там указаны фамилии 31 российского биатлониста.

Участие спецслужб в Олимпийских играх, белорусский спецназ в российском футболе, и кто пострадает от доклада о допинге. Ведущие «Спорта» обсуждают доклад Макларена 

Накануне с аналогичными заявлениями выступили федерации биатлонистов Великобритании и Чехии. Они приняли решение бойкотировать этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени в марте 2017 года.

Вторая часть доклада Ричарда Макларена, посвященного допингу в российском спорте, была представлена 9 декабря. Как утверждает Макларен, допинг принимали 12 российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде в Сочи. Через четыре дня после публикации доклада Международная федерация бобслея и скелетона приняла решение перенести чемпионат мира по бобслею 2017 года из России в Германию.

7 главных выводов нового доклада WADA о допинге в российском спорте

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