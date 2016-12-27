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«Ночные волки» получили президентский грант на «мотоциклетные паломничества»

Новости
14:59, 27 декабря
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Мотоклуб «Ночные волки» получил 3,1 миллиона рублей в форме президентского гранта на проект «Славянский мир». С итогами распределения грантов для НКО ознакомилась Русская служба Би-би-си.

Суть проекта, на реализацию которого «Ночные волки» получили 3,1 миллиона рублей, заключается в «мотоциклетных и автомобильных паломничествах и пробегах, направленных на единение братских славянских народов путем общественной дипломатии», говорится в заявке к проекту.

«Ночные волки» уже неоднократно получали президентские гранты. Согласно подсчетам главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, организация и связанные с ней структуры только в 2013–2014 годах получили 56 миллионов рублей.

Репортаж Дождя: Лидер «Ночных волков» «Хирург»: «Государство признало нас инструментом народной дипломатии». Портрет главного патриота.

Помимо «Ночных волков», президентский грант получило движение «Бессмертный полк России». Три миллиона рублей, выделенные движению, пойдут на создание всероссийской горячей линии. Она будет предназначаться для противодействия «политике информационной войны, манипулятивным технологиям, нацеленным на негативную переоценку событий и итогов Второй мировой, Великой Отечественной войны».

С «деструктивной систематической информационной работой» намерена работать и организация «Великий Север». Она получила 3,5 миллиона рублей на проект «Единый Крым: развитие, укрепление и защита», который будет направлен на борьбу с такой работой. Она, как указывается в заявке проекта, «осуществляется с территории стран ближнего и дальнего зарубежья и нацелена на дестабилизацию национального единства крымского региона».

Президентский грант получила и организация «Боевое братство», которой руководить экс-губернатор Подмосковья  Борис Громов. Структура потратит 3 млн рублей на автопробег по городам Росии, во время которого покажет спектакль «Молодая Гвардия». 

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