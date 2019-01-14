Нобелевского лауреата лишили наград из-за слов о связи уровня интеллекта с расой

Лаборатория Колд Спринг Харбор в штате Нью-Йорк, где работал генетик Джеймс Уотсон, получивший Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1962 году, отозвала все звания и награды ученого, сообщает «Би-би-си». Это произошло после его заявлений о том, что расовая принадлежность и уровень интеллекта связаны.

В интервью для документального фильма канала PBS American Masters: Decoding Watson Уотсон заявил, что он уверен в связи интеллекта и расы. «Я хотел бы, чтобы <...> появилось новое знание, которое говорит, что воспитание гораздо важнее природы. Но я не видел никакого знания. И есть разница в результатах белых и темнокожих на тестах IQ. Я бы сказал, что это генетическое», — сказал он.

Джеймс Уотсон. Фото: Darren Staples / Reuters

В лаборатории заявили, что «однозначно отвергают необоснованные и безрассудные личные мнения доктора Джеймса Д. Уотсона по вопросу этнической принадлежности и генетики». «Лаборатория осуждает злоупотребление наукой для оправдания предрассудков», — говорится в заявлении.

В 2007 году лаборатория Колд Спринг Харбор сняла его с поста канцлера после его интервью Sunday Times. Ученый заявил, что у него мрачные ожидания по поводу развития Африки, так как «вся наша социальная политика основана на том, что их интеллект такой же, как наш, тогда как все испытания говорят, что это не совсем так».

Как пишет New York Times со ссылкой на семью Уотсона, он не смог прокомментировать решение лаборатории, так как находится в больнице после автомобильной аварии в октябре. Интервью PBS было снято прошлым летом. Как отмечает «Би-би-си», у Уотсона «минимальное понимание того, что происходит вокруг него».

Как рассказал New York Times директор Национального института здравоохранения, большинство экспертов по интеллекту «считают, что любые различия в тестировании на IQ у темнокожих и белых возникают главным образом из-за социальных, а не генетических различий».

Уотсон вместе с учеными Фрэнсисом Криком и Розалиндой Франклин в 1953 году открыл структуру двойной спирали ДНК. В 1962 он получил за открытие Нобелевскую премию. Уотсон продал свою золотую медаль в 2014 году, заявив, что был изгнан научным сообществом после слов о расе и ему нужны деньги на восстановление деловой репутации. Ранее не было случаев, когда медаль продавали бы сами лауреаты.

На аукционе Christie's за 4,8 миллиона долларов медаль купил российский миллиардер Алишер Усманов, который заявил, что намерен вернуть ее владельцу после покупки. Уотсону передали медаль в 2015 году, когда он выступал в Российской академии наук в Москве.