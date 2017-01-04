Более ста человек пострадали в результате схода поезда с рельсов в Нью-Йорке

В Бруклине, районе Нью-Йорка, поезд сошел с рельсов. В результате происшествия пострадали 103 человека, сообщает CNBC.

Раненные были доставлены в больницы. Самой серьезной травмой в результате происшествия оказалась сломанная нога у одного из пассажиров поезда, отмечает ABC.

Представитель пожарной службы Нью-Йорка сообщил, что один из рельсов «проткнул днище поезда». В этом поезде находились около 600 человек.

Поезд сошел с рельсов в терминале Atlantic в Бруклине, расположенном на железнодорожном пути Long Island Rail Road. Этот путь — самый загруженный в Северной Америке. Еженедельно поезда провозят по нему около 301 тысячи пассажиров.

В компании Metropolitan Transportation Authority, которая управляет железнодорожным путем, сообщили, что вызовут на допрос кондуктора поезда, проводника и инженера, передает CBS.