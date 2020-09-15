«Никаких других вариантов никогда не рассматривалось». Пресс-секретарь Навального — о его возвращении в Россию

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш подтвердила планы политика вернуться в Россию после лечения в Германии. Об этом она написала в твиттере.

Фото: Юрий Белят / Дождь

«Все утро мне пишут журналисты и спрашивают, правда ли, что Алексей планирует вернуться в Россию. Я понимаю причину вопроса, но тем не менее мне странно, что кто-то мог думать иначе. Ещё раз подтверждаю всем: никаких других вариантов никогда не рассматривалось», – сказала Ярмыш.

Ранее The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Германии сообщила о планах Навального вернуться в Россию. По данным издания, политик рассказал об этом немецкому прокурору.

«Он не планирует эмигрировать в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и продолжить свое дело», — сказал собеседник газеты.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете из Томска в Москву. В течение двух дней он находился в омской больнице, врачи которой утверждали, что политик впал в кому из-за нарушения обмена вещества и повышенного сахара. Затем Навального перевезли на лечение в Германию. Вскоре немецкие власти заявили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». 7 сентября политика вывели из комы.