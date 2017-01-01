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Число погибших при нападении на клуб в Стамбуле выросло до 39 человек

Новости
09:38, 1 января
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В результате стрельбы в ночном клубе Reina в Стамбуле погибли 39 человек, еще 69 получили ранения. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на министра внутренних дел Сулеймана Сойлу.

Фото: Osman Orsal / Reuters

Опознан 21 человек, среди погибших 16 иностранцев, сообщил Сойлу. Он не уточнил национальности погибших. Ранее в генконсульстве России в Стамбуле сообщили, что, по предварительной информации, россиян не было среди убитых и раненых.

По данным турецкого МВД, мужчина, открывший стрельбу в клубе, находится на свободе. Сойлу отметил, что правоохранительные органы рассчитывают задержать его в ближайшее время. Сотрудники проводят спецоперации. Ранее власти сообщили о том, что нападавший убит.

Нападение на клуб Reina в Стамбуле произошло ночью 1 января. Мэр Стамбула Васип Шахин рассказал, что сначала вооруженный мужчина убил полицейского и прохожего у входа в клуб, после чего открыл стрельбу в здании. В новогоднюю ночь в клубе находились около 600 человек. Сначала власти сообщили о 35 погибших и 40 пострадавших.

Сразу после стрельбы очевидцы сообщили о том, что нападавших было несколько. Некоторые из них, по словам свидетелей, были в костюмах Санта-Клауса. Власти не подтверждали эту информацию.

Мэр Стамбула назвал произошедшее терактом. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с нападением. Президент США Барак Обама предложил властям Турции необходимую помощь для расследования происшествия.

В Стамбуле усилили меры безопасности. 

Ночной клуб Reina популярен среди туристов и местных жителей. Он находится на берегу пролива Босфор.

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