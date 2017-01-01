Число погибших при нападении на клуб в Стамбуле выросло до 39 человек

В результате стрельбы в ночном клубе Reina в Стамбуле погибли 39 человек, еще 69 получили ранения. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на министра внутренних дел Сулеймана Сойлу.

Опознан 21 человек, среди погибших 16 иностранцев, сообщил Сойлу. Он не уточнил национальности погибших. Ранее в генконсульстве России в Стамбуле сообщили, что, по предварительной информации, россиян не было среди убитых и раненых.

По данным турецкого МВД, мужчина, открывший стрельбу в клубе, находится на свободе. Сойлу отметил, что правоохранительные органы рассчитывают задержать его в ближайшее время. Сотрудники проводят спецоперации. Ранее власти сообщили о том, что нападавший убит.

Нападение на клуб Reina в Стамбуле произошло ночью 1 января. Мэр Стамбула Васип Шахин рассказал, что сначала вооруженный мужчина убил полицейского и прохожего у входа в клуб, после чего открыл стрельбу в здании. В новогоднюю ночь в клубе находились около 600 человек. Сначала власти сообщили о 35 погибших и 40 пострадавших.

Сразу после стрельбы очевидцы сообщили о том, что нападавших было несколько. Некоторые из них, по словам свидетелей, были в костюмах Санта-Клауса. Власти не подтверждали эту информацию.

Мэр Стамбула назвал произошедшее терактом. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с нападением. Президент США Барак Обама предложил властям Турции необходимую помощь для расследования происшествия.

В Стамбуле усилили меры безопасности.

Ночной клуб Reina популярен среди туристов и местных жителей. Он находится на берегу пролива Босфор.