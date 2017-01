Число погибших при нападении на клуб в Стамбуле выросло до 39 человек

Опознан 21 человек, среди погибших 16 иностранцев, сообщил Сойлу. Он не уточнил национальности погибших. Ранее в генконсульстве России в Стамбуле сообщили, что, по предварительной информации, россиян не было среди убитых и раненых.

По данным турецкого МВД, мужчина, открывший стрельбу в клубе, находится на свободе. Сойлу отметил, что правоохранительные органы рассчитывают задержать его в ближайшее время. Сотрудники проводят спецоперации. Ранее власти сообщили о том, что нападавший убит.

Нападение на клуб Reina в Стамбуле произошло ночью 1 января. Мэр Стамбула Васип Шахин рассказал, что сначала вооруженный мужчина убил полицейского и прохожего у входа в клуб, после чего открыл стрельбу в здании. В новогоднюю ночь в клубе находились около 600 человек. Сначала власти сообщили о 35 погибших и 40 пострадавших.

