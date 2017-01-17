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В Нигерии более 100 человек погибли из-за ошибочного авиаудара

Новости
20:56, 17 января
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В Нигерии военный самолет по ошибке разбомбил лагерь беженцев. В результате авиаудара погибли более 100 человек, передает Associated Press (AP) со ссылкой на официального представителя власти штата Борно.

Как отмечает издание, его источник координировал эвакуацию раненых. Он согласился говорить на условиях анонимности, потому что не был уполномочен говорить с репортерами.

Представитель местного военного командования генерал Лаки Ирабора подтвердил AP случайную бомбардировку рядом с границей с Камеруном. Он сообщил, что среди раненых есть два солдата, а также сотрудники «Врачей без границ» и «Международного комитета Красного креста».

Ирабор добавил, что удар был направлен против радикальной исламистской группировки «Боко Харам», боевики которой присягнули на верность запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». 

Генерал отметил, что еще рано говорить о тактической ошибке. По его словам, Военно-воздушные сил не стали бы намеренно бомбить гражданское население, но расследование инцидента планируется провести. 

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