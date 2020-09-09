«Ни одной минуты своей жизни мне не нравилась власть». Улицкая обратилась к Алексиевич

Писательница Людмила Улицкая ответила на заявление Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, которая призвала российскую интеллигенцию не молчать и поддержать протестующих в Беларуси. Письмо Улицкой опубликовала «Би-би-си».

По словам Улицкой, происходящее в Беларуси – модель скорого будущего России: «Спокойный и, как нам казалось всегда, довольно инертный народ оказался более чутким к зловещим аппетитам власти в лице бездарного диктатора и высказался самым достойным образом, собравшись многотысячной демонстрацией на площади перед резиденцией правителя для выражения своего мнения». Протесты в Беларуси проходят без битья витрин и поджога автомобилей, отмечает писательница.

В основе белорусских протестов – чувство собственного достоинства тех, кто не хочет мириться с властью «очумевшего от неограниченной власти недалекого, малообразованного человека», отмечает Улицкая.

«Ни одной минуты своей жизни мне не нравилась власть», – пишет Улицкая. Она отмечает, что следит за новостями из Беларуси.

Алексиевич – единственный член президиума Координационного совета, находящийся на свободе и не покинувший страну. 9 сентября к ней в квартиру звонили неизвестные, после чего она попросила журналистов приехать к ее дому. Поддержать ее пришли и послы стран ЕС.

Фото на превью: агентство «Москва»