NHK и Kyodo: премьер Японии Синдзо Абэ подаст в отставку из-за болезни
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ собирается подать в отставку из-за проблем со здоровьем, сообщает местный телеканал NHK. О решении Абэ уйти в отставку также сообщает японское агентство Kyodo. По словам источника, он уйдет с поста премьера после выбора преемника.
Как пишет The Japan Times, Абэ может уйти с поста премьера в сентябре 2021 года, когда срок его полномочий истечет.
28 августа Абэ проведет пресс-конференцию, на которой, как ожидается, прокомментирует свое состояние.
За последний месяц Абэ дважды посещал больницу университета Кэйо в Токио. По данным СМИ, его беспокоит язвенный колит (аутоимунное заболевание толстой кишки) — из-за этой болезни он ушел с поста премьера в 2007 году.
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