Посольство США в Москве получило 35 приглашений на елку в Кремле

Посольство США в Москве получило 35 приглашений для детей американских дипломатов на Новогоднюю елку в Кремле. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы ценим 35 приглашений на елку в Кремле», — сказал представитель посольства США.

В посольстве не ответили, воспользуются ли дипломаты приглашениями.

«Мы не можем комментировать личные планы наших семей», — сказал сотрудник.

В пятницу, 30 декабря, президент Владимир Путин пригласил детей акредитованных в России американских дипломатов на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремле. Это произошло после того, как США ввели дипломатические санкции в отношении России, а также выслали из страны 35 российских дипломатов. В ответ на это Путин сказал, что Россия не будет «создавать проблем для американских дипломатов» и власти не станут высылать сотрудников посольства из страны. Он добавил, что семьям и детям дипломатов также не будут запрещать «пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники».

Администрация президента США Барака Обамы ввела санкции в отношении России 29 декабря. Ограничения связаны с кибератакими на президентских выборах в Соединенных Штатах. Вашингтон обвиняет Россию в причастности к хакерским взломам. Москва отрицает эти обвинения. В санкционный список попали шесть человек и пять ведомств, в том числе ФСБ и Главное управление Генштаба.