Netflix перейдет на оплату в рублях в России с 15 октября

Стриминговый сервис Netflix с 15 октября переведет расчеты с пользователями из России в рубли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное письмо, распространенное Netflix.

«Во-первых, с 15 октября организация, предоставляющая вам услуги сервиса Netflix, поменяется на ООО „Развлекательный Онлайн-Сервис“. Во-вторых, мы начнем выставлять счета в рублях вместо евро», — говорится в сообщении.

В начале сентября стало известно, что Netflix локализует свой сервис в России, оператором станет «Национальная медиа группа». К концу 2020 года у Netflix появится полностью русский интерфейс, многие иностранные сериалы будут доступны с русской озвучкой и субтитрами. Кроме того, к этому времени там появятся около ста российских фильмов.

Как напоминает TJournal, пользователям будут доступны три тарифных плана: за 599, 799 и 999 рублей.

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