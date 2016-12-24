В Тунисе задержали племянника подозреваемого в совершении теракта в Берлине

В Тунисе задержали племянника предполагаемого исполнителя теракта на рождественской ярмарке в Берлине 19 декабря и двух других подозреваемых. Все они были членами «террористической ячейки». Об этом сообщает BBC News со ссылкой на сообщение министерства внутренних дел Туниса.

Там указывается, что все трое — мужчины в возрасте от 18 до 27 лет — были задержаны в пятницу, 23 декабря. Племянник предполагаемого террориста признался, что контактировал с ним через зашифрованный чат, а также сообщил о том, что поддерживает запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство».

Предполагаемый исполнитель теракта в Берлине тунисец Анис Амри был накануне застрелян полицией Милана. Он погиб в перестрелке, завязавшейся между ним и полицией. Амри ранил одного из полицейских.

По версии правоохранительных органов, он был за рулем грузовика, который врезался в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине. В результате этого погибли 12 человек, еще 49 получили ранения. Автомобиль, с помощью которого был совершен теракт, принадлежал польской транспортной компании. Ее штатный водитель был обнаружен мертвым на пассажирском сидении машины. Предполагается, что террорист сначала застрелил водителя, затем сел за руль и совершил наезд на толпу людей.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».