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Новости

«Необходимо полное и прозрачное расследование». Борис Джонсон — об отравлении Навального

26 August, 14:34
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что отравление политика Алексея Навального потрясло мир. Он выразил поддержку оппозиционеру и его семье, а также потребовал наказать виновных. Об этом он написал в своем твиттере.

«Нам необходимо полное и прозрачное расследование случившегося. Виновные должны быть привлечены к ответственности, и Великобритания включится к международным усилиям, чтобы обеспечить правосудие», — написал Джонсон.

20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске с подозрением на отравление. Ему стало плохо во время полета из Томска в Москве, самолет совершил экстренную посадку. С тех пор Навальный находится в коме.

Врачи омской больницы заявляли, что Навальный не был отравлен. Спустя двое суток политика перевезли в берлинскую клинику «Шарите», врачи которой заявили обратное.

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