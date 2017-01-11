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Командир батальона «Север» пришел на суд по делу об убийстве Немцова

Новости
12:49, 11 января
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Командир батальона «Север» внутренних войск МВД Аликбек Делимханов пришел на суд по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом сообщил судья Юрий Житников, передает «Медиазона».

После того, как Делимханов пришел в суд, он обратился к судье, после чего тот сообщил, что свитедель плохо себя чувствует — у него поднялась температура. В связи с этим Делимханов должен будет явиться в суд через неделю, 18 января.

Заместителя Делимханова — Руслана Геремеева — представители семьи Немцова называли организатором убийства политика. Он был вызван в суд вместе со своим начальником в начале декабря, но на заседание не явился. Четкого процессуального статуса у Гермеева нет, однако его имя неоднократно встречается в материалах дела об убийстве Немцова. По неподтвержденным данным, Геремеев покинул Россию и уехал в Объединенные Арабские Эмираты. По словам адвоката семьи Немцова Вадима Прохорова, Геремеев — родственник сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева и депутата Госдумы Адама Делимханова.

Главный фигурант дела об убийстве Немцова Заур Дадаев, которого следствие считает исполнителем убийства, также служил заместителем командира батальона «Север» внутренних войск МВД России.

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