Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану клинику в Берлине, куда доставили Навального

Немецкая полиция установила круглосуточную охрану возле госпиталя «Шарите» в Берлине, в которую доставили Алексея Навального. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на полицейских.

Возле госпиталя дежурят три микроавтобуса полиции, а наряды полицейских патрулируют территорию,. «Мы будем здесь всю ночь. Да, это связано с госпитализацией господина Навального», — сказали полицейские.

«МБХ медиа» пишет, что возле клиники находятся примерно 10 полицейских, перемещающиеся по периметру группами по 2−5 человек. Утром 23 августа в клинику пришла жена политика Юлия Навальная.

Немецкие полицейские охраняют клинику Charite,в которой сейчас получает лечение Алексей Навальный. Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/Pslg7rWsch — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 23, 2020

22 августа специальный борт с Навальным прибыл в Берлин, до этого политик находился в больнице в Омске. Издание Bild писало, что посадка самолета произошла тайно — он должен был приземлиться в аэропорту Шенефельд, однако совершил посадку в другом аэропорту,

По словам представителей клиники, они приступили к «обширной медицинской диагностики» состояния Навального. При этом в омском Минздраве говорили, в организме Навального не нашли токсинов, в анализах обнаружены алкоголь и кофеин.