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Путин назвал безобразием выезд опергруппы к блогерам Nemagia

30 октября, 18:03
592 0

Журналист Максим Шевченко назвал вопиющим случай, когда «популярные ребята из Кемерово» высмеяли «олигарха» в сети, а тот, в свою очередь отправил к ним разбираться оперативную группу. Такое заявление Шевченко сделал на встрече Совета по правам человека с Владимиром Путиным. В ответ президент назвал эту ситуацию «безобразием». 

Шевченко, обращаясь к президенту Владимиру Путину, рассказал, что «недавно был такой вопиющий случай, когда ребята из Кемерово, популярные в интернете, высмеяли олигарха, и из Москвы в Кемерово вылетела опергруппа, которая вломилась к ним в дом и забрла у них технику». Журналист не стал уточнять, кого имеет ввиду. 

По его словам, такие случаи, как в Кемерово дожлжны получить «какую-то должную оценку», а право людей свободно высказываться, шутить, критиковать, смеяться «должно быть в полной мере гарантировано».

Путин назвал событие «безобразием». «Там частные дела какие-то, опергруппы приехали, правоохранительные органы обслуживают олигархов каких-то... Надо с эти разобраться, я поскольку не знаю сути дела, посмотрим обязательно», — сказал Путин.

В августе произошел конфликт между бизнесменом Олегом Тиньковым и блогерами Nemagia Михаилом Печерским и Алексеем Псковитиным. Блогеры сняли видео из нарезок интервью и публичных выступлений основателя банка Тинькофф.  

Позже  Тинькофф-банк подал иск к блогерам из-за этого видео. Позднее Псковитин стал подозреваемым в деле о клевете против Тинькова. 13 сентября ведущий канала Печерский рассказал, что в квартиру к Псковитину пришли «оперативники». Он сообщил, что основанием для обысков стало «какое-то уголовное дело». Также Печерский добавил, что пришедшие в квартиру к Псковитину люди «разворотили дверь» и «отключили электричество».

После этого Тиньков заявил, что готов отозвать иски, если блогеры извинятся за свои слова о нем в ролике. Позднее основатель банка заявил, что не хочет «ни с кем воевать» и отозвал иски к блогерам.

Видео дня.
«Хочу закопать топор войны»: Тиньков пообещал отозвать иски к Nemagia
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1 873

 

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