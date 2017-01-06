В аэропорту Флориды произошла стрельба

В аэропорту Форт-Лодердейл-Холливуд в американском городе Даниа Бич (штат Флорида) произошла стрельба, сообщает телеканал на администрацию местного шерифа.

По данным Sky News, стрелявший убит, еще девять человек получили ранения. По сведениям NBC, предполагаемый преступник задержан.

Телеканал MSNBC со ссылкой на местных чиновниках сообщает, что стрелявший ранил девять и убил одного человека, после чего был задержан.

Бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер, находящийся в аэропорту, сообщил со ссылкой на полицию о пяти пострадавших.

О возможных мотивах и личности нападавшего пока не сообщается.