В аэропорту Флориды произошла стрельба
В аэропорту Форт-Лодердейл-Холливуд в американском городе Даниа Бич (штат Флорида) произошла стрельба, сообщает телеканал на администрацию местного шерифа.
#UPDATE At least 9 hurt during shooting at Ft. Laud. Airport, other reports claim multiple deaths https://t.co/Ox6sbbau9e pic.twitter.com/jGVTfk8iVM— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) January 6, 2017
По данным Sky News, стрелявший убит, еще девять человек получили ранения. По сведениям NBC, предполагаемый преступник задержан.
Телеканал MSNBC со ссылкой на местных чиновниках сообщает, что стрелявший ранил девять и убил одного человека, после чего был задержан.
Бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер, находящийся в аэропорту, сообщил со ссылкой на полицию о пяти пострадавших.
О возможных мотивах и личности нападавшего пока не сообщается.