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Большинство украинцев сообщили о недовольстве работой Порошенко

Новости
18:01, 23 декабря
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Более 50% украинцев недовольны работой президента Украины Петра Порошенко, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса группы «Рейтинг».

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Работой Порошенко совсем недовольны 56% респондентов, еще 26% «скорее недовольны». При этом полностью деятельностью президента Украины довольны 3% опрошенных.

Аналогичные показатели и у председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия. Его работой скорее довольны 9% респондентов, 1% — полностью довольны. Большинство опрошенных украинцев также совсем недовольны деятельностью парламентской коалиции. Почти столько же (51%) совсем недовольны и деятельностью оппозиции в Раде.

Выше оказался рейтинг премьер-министра Украины Владимира Гройсмана — его работой 14% респондентов скорее довольны, 2% полностью одобряют ее. 53% респондентов «совсем недовольны» его деятельностью на посту главы украинского правительства.

В 2015 году, согласно аналогичному опросу «Рейтинга», 40% украинцев полностью не одобряли политику Порошенко. Социологи отметили, что этот процент снизился более чем в два раза с марта 2014 года — с момента его заявления о намерении баллотироваться на пост главы Украины. Об одобрении работы Порошенко в 2015 году сказали 4% украинцев.

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