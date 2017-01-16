«Кавказский узел» сообщил первом деле о недоносительстве по «закону Яровой»

Жителя Грозного обвинили в том, что он не сообщил о намерениях своего знакомого выехать в Сирию для вступления в ряды боевиков запрещенной террористического организации «Исламское государство». Об этом «Кавказскому узлу» рассказал сотрудник управления Следственного комитета по Чечне.

По данным правоохранительных органов, знакомого обвиняемого в недоносительстве задержали сотрудники силовых структур несколько месяцев назад при попытке выехать в Сирию.

«В отношении Асхаба Хизриева 13 января возбуждено уголовное дело по статье 205.6 УК (несообщение в органы власти о лице, которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило преступление террористического характера)», — сообщил собеседник издания.

Статья 205.6 УК о недоносительстве появилась после принятия «пакета Яровой». Данная статья предусматривает наказание в форме денежного штрафа, принудительных работ или лишения свободы сроком до одного года.

Издание Meduza обратило внимание, что ранее в России не сообщали о возбуждении дел по ст. 205.6 УК. Дождь также не обнаружил аналогичных дел в следственной практике. Правозащитник Павел Чиков сообщил Дождю, что лично не слышал ранее о возбуждении уголовного дела по этой статье.

«Думаю, что таких случаев просто не было. Я думаю, что я бы знал. Может быть в этом есть даже что-то позитивное. Раньше таких людей не привлекали к ответственности, а просто похищали и калечили в лучшем случае, а в худшем — убивали», — прокомментировал Дождю член Совета по правам человека при президенте России Игорь Каляпин.

В июле прошлого года Госдума приняла серию поправок, предусматривающих ужесточение антитеррористического законодательство. Она получила название «пакет Яровой» по имени одного из авторов проекта депутата от «Единой России» Ирины Яровой.