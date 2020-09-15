В Кремле не увидели причин для встречи с Навальным после его возвращения в Россию

Администрация президента России и Владимир Путин не планируют встречаться с политиком Алексеем Навальным, когда он вернется в Россию. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Честно говоря, не видим причин для такой встречи, не видим потребности в такой встрече, поэтому убежден, что такой встречи не будет», — заявил он.

Он напомнил, что Генпрокуратура России все еще ждет ответа от немецкой стороны на свой запрос о лечении Навального для проведения дальнейшего расследования.

«Если французские специалисты получили такую возможность, если шведские специалисты получили такую возможность, если каким-то образом были поставлены в известность специалисты ОЗХО о результатах анализов, мы не понимаем, почему такая возможность не предоставляется российским специалистам», — пояснил Песков.

Ранее Генпрокуратура Германии объясняла, что врачи клиники «Шарите», где лечится Навальный, могут передать информацию о его состоянии российским властям только с его согласия.

Военные немецкие токсикологи обнаружили в организме Навального нервно-паралитическое вещество группы «Новичок», их выводы подтвердили в лабораториях Швеции и Франции. Власти Германии считают, что к отравлению Навального причастны российские спецслужбы. Москва отрицает свою причастность к произошедшему.

Фото на превью: ТАСС