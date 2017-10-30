Генконсульство России в Шанхае назвало причину смерти 14-летней модели из Перми

14-летняя модель из Перми умерла в больнице в Шанхае из-за полиорганной недостаточности. Этот диагноз предварительный, окончательные результаты будут известны после вскрытия, сообщил консул России в Шанхае Андрей Куликов, передает РИА Новости.

Недостаточность развилась на фоне гнойной инфекции — сепсиса — и инфекционного поражения нервной системы, отметил Куликов. Он подчеркнул, что этот диагноз не окончательный, так как для подтверждения необходимо провести вскрытие тела.

«Мать ребенка находится в России, без ее согласия вскрытие тела производить нельзя. Она приедет, и будем рассматривать возможность вскрытия тела и выяснения окончательных причин смерти девочки», — пояснил консул.

Как пишет китайская газета Global Time, модель приехала в Шанхай, чтобы участвовать в неделе моды. В России она работала в агентстве Smirnoff Models, которое заключило контракт с китайским Esee Model Management на три месяца.

По данным газеты, россиянку госпитализировали 25 октября, а 27 октября она умерла. В медицинском отчете сказано, что у модели диагностировали септикопиемию (разновидность сепсиса, при которой образуются гнойники в органах и тканях), заражение крови, дисфункцию печени и почечную недостаточность. Врачи заключили, что смерть наступила из-за множественной дисфункции органов.

Директор Esee Model Management Чжэн И заявил газете, что смерть не связана с работой модели на неделе моды в Шанхае, которая закончилась за неделю до смерти россиянки. По его словам, модель не работала более восьми часов в день, а ее нагрузка была «умеренной» по сравнению с другими участницами мероприятия.