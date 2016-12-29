Бывшего замминистра обороны назначили заместителем главы МИД

Во внешнеполитическом ведомстве Антонов займется «общими вопросами военно-политической безопасности», об этом «Интерфаксу» рассказали в департаменте информации и печати МИД России. При этом там не пояснили, какая конкретно зона ответственности будет у Антонова.

До назначения на пост замглавы Минобороны России Антонов более 30 лет работал во внешнеполитическом ведомстве на различных должностях, в том числе и за рубежом.

В 1978 году Антонов получил диплом Московского государственного института международных отношений МИД СССР, в 1983 году окончил аспирантуру МГИМО.