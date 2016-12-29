Бывшего замминистра обороны назначили заместителем главы МИД
Заместителем главы МИД России назначен бывший замминистра обороны Анатолий Антонов. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Во внешнеполитическом ведомстве Антонов займется «общими вопросами военно-политической безопасности», об этом «Интерфаксу» рассказали в департаменте информации и печати МИД России. При этом там не пояснили, какая конкретно зона ответственности будет у Антонова.
До назначения на пост замглавы Минобороны России Антонов более 30 лет работал во внешнеполитическом ведомстве на различных должностях, в том числе и за рубежом.
В 1978 году Антонов получил диплом Московского государственного института международных отношений МИД СССР, в 1983 году окончил аспирантуру МГИМО.