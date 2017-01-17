Алексей Навальный попросил Артемия Лебедева предоставить информацию о госконтрактах студии

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный попросил дизайнера Артемия Лебедева предоставить информацию о государственных контрактах, которые заключала его студия. Об этом Навальный написал в своем блоге.

Ранее Лебедев в фейсбуке раскритиковал Навального после того, как ФБК направил несколько запросов в ФАС о деятельности «Студии Артемия Лебедева». Он предложил ФБК проверить все 3274 работы в портфолио студии, «отправить заявки во все ведомства и компании, запросить все договоры и цены».

В свою очередь Навальный написал, что ФБК не интересует бизнес студии с частными компаниями. «Только господряды — это определенный порядок и ответственность. Это наши деньги — всех граждан России — которые вы получили от чиновников. У нас есть полное право знать, на каких условиях», — пишет политик.

Он также опубликовал таблицу, в которой указаны 26 государственных контрактов студии, и попросил Лебедева предоставить информацию о них. По его словам, ФБК по открытым данным составил список госконтрактов, полученных студией Лебедева. Навальный отметил, что «по большинству контрактов нет никаких сведений».

«Давайте мы с вами начнем с того, что в таблице выше появится ссылка на каждый контракт и будет стоять цена каждого контракта. Предоставьте нам эти данные», — написал Навальный.

В таблице, опубликованной Навальный, есть, в частности, контракты «Студии Артемия Лебедева» с Московским метрополитеном, ВДНХ, Большим театром, департаментом информационных технологий Москвы, столичным департаментом культуры.