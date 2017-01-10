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Навальный решил защищать в ЕСПЧ блогеров Антона Носика и Алексея Кунгурова

Новости
16:04, 10 января
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Алексей Навальный будет представлять в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) интересы блогеров Антона Носика и Алексея Кунгурова. Об этом он сообщил на своем сайте. 

Фото: Алексей Абанин / Дождь

«Буду представлять интересы в Европейском суде двух граждан РФ: Антона Носика и Алексея Кунгурова. Оба будут обжаловать там нарушение своих прав, связанное с незаконным уголовным преследованием», — написал Навальный.

В декабре 2016 года Кунгурова приговорили к двум годам колонии-поселения за пост в ЖЖ, в котором он критиковал спецоперацию российских войск в Сирии. Его осудили по части первой статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма). 

Ранее за пост в ЖЖ, в котором критиковалась российская спецоперация в Сирии, был осужден блогер и журналист Антон Носик. Его приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей, однако позднее сумму сократили до 300 тысяч рублей. Носика осудили по статье 282 УК РФ (экстремизм).

«„Суд“ и над одним, и над другим был превращен просто в цирк, где над уголовно-процессуальным кодексом и здравым смыслом издевались самым изощренным образом», — написал Навальный.

После вынесения приговора Носик сообщил, что намерен обжаловать решение в ЕСПЧ.

Антон Носик: «У меня абсолютное чувство, что я их сильнее» Интервью с блогером сразу после приговора за экстремизм в ЖЖ

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