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Навальный потребовал взыскать 3,4 млн рублей с судьи по делу «Кировлеса»

Новости
15:51, 12 января
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Алексей Навальный отправил заявление в Федеральное казначейство России с требованием взыскать с судьи по делу «Кировлеса» Сергея Блинова штраф, выплаченный ему по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом политик написал в своем блоге. 

«Деньги мне выплатил Минюст из бюджета России. То есть, грубо говоря, с каждого гражданина РФ содрали 2 копейки, чтобы заплатить за неправосудное решение судьи Блинова», — пишет Навальный.

Как отмечает политик, он руководствуется частью 3.1 статьи 1081 ГК РФ (право регресса к лицу, причинившему вред), которая предусматривает возможность возмещения суммы выплаты из средств человека, чьи действия были признаны незаконными.

Иск имеет право предъявить та сторона, которая выплатила штраф, то есть Минюст. Поэтому Навальный обратился в ведомство с просьбой предъявить регрессный иск Блинову «в связи с вынесением заведомо незаконного приговора».

В ноябре прошлого года Навальный уже заявлял о своем намерении подать жалобу в Следственный комитет России на Блинова. Тогда основанием для заявления было нарушение статьи 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного приговора).

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Приговор по делу «Кировлеса» был вынесен судьей Блиновым в июле 2013 года в Ленинском районном суде города Кирова. Согласно решению суда, Навальный и Офицеров были признаны виновными в хищении средств компании и получили за это пять лет и четыре года тюрьмы соответственно. Апелляционная комиссия по этому делу в октябре 2013 года заменила реальный срок заключения на условный.

В феврале 2016 года ЕСПЧ заявил о нарушениях при рассмотрении «дела „Кировлеса“» и обязал Россию выплатить Навальному и Офицерову 8 тысяч евро в качестве возмещения морального вреда. Суд также постановил, что Россия должна выплатить Навальному чуть больше 48 тысяч евро, а Офицерову — почти 23 тысячи евро для компенсации судебных издержек. 

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