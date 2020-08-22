Навального доставили в берлинскую клинику «Шарите»
Политика Алексея Навального, находящегося третьи сутки в коме, доставили из аэропорта «Тегель» в берлинскую клинику «Шарите». Об этом сообщает РИА Новости и «МБХ медиа» со ссылкой на своих корреспондентов возле больницы.
РИА Новости отмечает, что шесть автомобилей скорой помощи перегородили вход в клинику. Навального на носилках занесли внутрь.
В фонде Cinema for Peace рассказали, что Навальный в стабильном состоянии.
«В ближайшие дни, когда о его состоянии здоровья будет известно больше, семья сделает заявление», — сказал «Интерфаксу» представитель организации.
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