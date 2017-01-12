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Украина запретила вещание телеканала Дождь

Новости
14:25, 12 января
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Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил вещание российского телеканала Дождь из-за нарушения украинского законадательства. Об этом Дождю сообщил представитель провайдера-партнера «Воля», чей юрист присутствовал на заседании регулятора. 

По словам представителя «Воли» Оксаны Веселовой, решение об исключении Дождя из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает украинскому законадательству, было принято на заседании Нацсовета 12 января. Официальный документ будет опубликован 16 января. С этого момента у операторов будет месяц, чтобы исключить канал из сетей. 

Веселова рассказала Дождю, что трансляция канала на территории страны была запрещена из-за размещения в эфире коммерческой рекламы. Украинское законодательство запрещает размещение рекламы в эфире иностранных телеканалов. Исключением являются каналы, попадающие под юрисдикцию государств — членов Европейского союза или государств, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (Россия не входит в число этих государств).

«Интерфакс» со ссылкой на члена Нациосета Сергея Костинского называет еще одну причину запрета на вещание Дождя. По данным агентства, телеканал нарушил закон страны, транслируя информацию, которая посягает на территориальную целостность Украины — телеканал изображает Крым как территорию России.

«Мне очень жаль, что Нацсовет Украины принял такое решение», — прокомментировала решение регулятора гендиректор Дождя Наталья Синдеева. По ее словам, в соответствии с условиями договоров со всеми провайдерами на Украине вещание Дождя на всей территории страны осуществляется через IP-соединение без прямой коммерческой рекламы. Она отметила, что Нацсовет Украины был уведомлен об этом 8 августа 2016 года, после чего претензий о несоответствии содержания телеканала украинскому законадательству Дождь не получал.

По словам генерального директора Дождя Натальи Синдеевой, телеканал руководствуется российским законадательством при изображении карты России. «В соответствии со статьей 65 Конституции Российской Федерации Республика Крым является субъектом Российской Федерации», — уточняет Синдеева.

«Надеюсь, что наш украинский зритель найдет возможность смотреть Дождь через наш сайт, наши приложения в Smart TV и другие каналы дистрибуции». — добавила она.

Ранее на Украине было запрещено вещание более 60 российских телеканалов. Из них 14 каналов, в том числе «Первый канал», НТВ, «Россия-1», РБК-ТВ, были запрещены «в целях контроля за соблюдением законодательства в сфере временного запрета на вещание российских телеканалов, ведущих пропаганду войны и насилия в Украине». Часть каналов были запрещены за трансляцию коммерческой рекламы.

Дождь на Украине транслируют около 90 провайдеров. Доступ к телеканалу имеют примерно 500 тысяч домохозяйств.

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