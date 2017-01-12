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Кандидат на пост главы Пентагона призвал бороться с попытками Москвы разрушить НАТО

Новости
21:21, 12 января
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Кандидат на пост министра обороны США Джеймс Мэттис назвал Россию одной из главных угроз для Соединенных Штатов и выступил за более активную поддержку европейских союзников, чтобы противостоять попыткам Москвы расколоть НАТО, передает CNN.

Джонатан Эрнст/Reuters

Телеканал отмечает, что на слушаниях в Сенате США Мэттис занял жесткую позицию по отношению к России и ее президенту Владимиру Путину.

«Я думаю, что самое важное сейчас — признавать реальность того, что мы имеем дело с Путиным. Мы признаем, что он пытается разрушить Североатлантический альянс и что мы принимаем меры — комплексные, дипломатические, экономические, военные — и альянс принимает меры, сотрудничая с нашими союзниками, чтобы защитить себя», — сказал Мэттис.

Кроме агрессии со стороны России, он назвал «самыми большими угрозами со времен Второй мировой войны» терроризм и агрессию Китая в Южно-Китайском море.

В начале декабря избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру отставного генерала корпуса морской пехоты США Джеймса Мэттиса на пост главы Пентагона. Он принимал участие в боевых действиях в Афганистане и Ираке и ушел в отставку в 2013 году. 

Кандидатуры на министерские посты утверждаются Сенатом США. The Washington Post отмечает, что в случае с Мэттисом необходимо еще дополнительное разрешение Верхней палаты Конгресса, так как в США действует закон, по которому на пост министра обороны могут быть назначены только те, кто не находится на военной службе семь лет.

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