Замглавы Россотрудничества, бывший депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская записала обращение против войны в Украине. Оно опубликовано в твиттере чиновницы.

Поклонская назвала «кошмаром» и «тупиком» войну в Украине. «Остановитесь в этом безумии и разжигании ненависти друг к другу. Усомнитесь в себе и проявите человеческое сострадание к миру, который на волоске», — заявила она.

«Мы зашли слишком далеко. И мне кажется пора брать ответственность в свои руки, не передавая ее тем, у кого оружие. Обращаюсь ко всем — и к русским, и к украинцам. Мы должны объединиться друг с другом без выяснения, кто патриот, а кто нет. Мы или осознаем все вместе, или уничтожим мир, после чего через страдания придем к пониманию того, что надо уметь принимать выбор других», — сказала Поклонская.

Ранее против войны выступили три депутата Госдумы от КПРФ. В частности, Вячеслав Мархаев говорил, что власти страны «скрыли» от депутатов свои планы перед голосованием за признание независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Владимир Путин объявил о начале военных действий в Украине 24 февраля. Их целями назывались «денацификация и демилитаризация» страны.