В Москве мужчину похитили и две недели насильно лечили от алкоголизма

В Москве 39-летнего мужчину силой держали в квартире и лечили от алкогольной зависимости, там он находился с 23 декабря. 8 января его удалось освободить полицейским совместно с сотрудниками ОМОН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Москве.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, 23 декабря группа лиц заманила пострадавшего мужчину в квартиру на улице Кировоградская, пообещав ему обсудить устройство на работу. После этого его заперли в квартире и удерживали там в течение двух недель, объясняя это лечением алкоголизма.

По словам представителя пресс-службы московского управления Росгвардии, двоих человек, удерживавших мужчину в квартире, задержали. Пострадавшему удалось сообщить о своем положении с помощью записки, которую, по словам источника, он выбросил на улицу. При этом, как рассказали в пресс-службе Росгвардии, мужчина «смог обратиться за помощью к жителям дома посредством записки, переданной через окно».

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).